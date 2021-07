Hilden : Nove-Mesto-Platz: Trafostation wieder in Betrieb

Nove-Mesto-Platz: Trafostation wieder in Betrieb

Hilden Nach dem Abpumpen der Wassermassen aus der vollgelaufenen Tiefgarage am Nove-Mesto-Platz haben die Fachkräfte der Stadtwerke Hilden die dortige Trafostation wieder hergerichtet und in Betrieb genommen.

Die Hälfte der Anwohner des Nove-Mesto-Platzes konnte dadurch direkt wieder mit Strom versorgt werden, so die Stadtwerke. Bei den anderen Häusern müsse zunächst die hausinterne Unterverteilung instandgesetzt werden, bevor auch dort die Stromversorgung zugeschaltet werden kann. Die zuständigen Haustechniker seien informiert. Die Tiefgarage am Nove-Mesto-Platz bleibe bis auf Weiteres gesperrt. Am Samstag hat ein Fachunternehmen damit begonnen, den stark belasteten Schlamm aus der Tiefgarage abzupumpen und zu entsorgen. Die Feuerwehr Hilden hat mittlerweile knapp 500 Einsatzstellen abgearbeitet. Seit Mittwoch waren über 170 Feuerwehrangehörige und Angehörige von Hilfsorganisationen für die Stadt und ihre Bürger im Einsatz.