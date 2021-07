Hilden : Bezirksregierung: 3M darf erweitern

Hilden Das Unternehmen will für 65 Millionen Euro eine Beschichtungsanlage errichten. Der Bescheid liegt vom 16. bis 29. Juli öffentlich aus. Bürger und Verbände können gegen die Genehmigung innerhalb eines Monats nach Ende der Auslegungsfrist beim Verwaltungsgericht Düsseldorf klagen.

Im hinteren Bereich des Geländes an der Düsseldorfer Straße 121-125 soll eine neue Werkhalle (105 Meter lang, 25 Meter breit, 15 Meter hoch) entstehen. Dort will 3M eine Anlage zur Folienbeschichtung und eine weitere Anlage zur Folienproduktion installieren. Der Lösemittelverbrauch steigt dadurch von derzeit 3700 Tonnen/Jahr auf maximal 6700 Tonnen/Jahr. Eine Abluftanlage reduziert Emissionen und Gerüche außerhalb der Werksgrenzen so weit wie möglich, verspricht das Unternehmen. 3M rechnet mit zwölf bis 15 zusätzlichen Lkw-Anlieferungen pro Tag bei Vollauslastung der neuen Anlagen. Eines der Spezialgebiete des 3M Werks in Hilden sind Präzisionsbeschichtungen auf Folien für die Verkehrssicherheit und die Automobil-Industrie. Hilden hat beispielsweise viele Folien für die Olympischen Spiele 2008 in Peking geliefert.