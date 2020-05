Nachgefragt : Das Autokino Hilden wird gut angenommen

Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Wer hätte das gedacht: In Corona-Zeiten erlebt das Autokino eine Wiedergeburt. In den 1960er Jahren war es in Deutschland Kult. Claudia Makarzak von Catering Windmann und das Lux Kino haben mit viel Engagement das Autokino Hilden im Gewerbegebiet Giesenheide (am Autobahnkreuz Hilden) auf die Beine gestellt.

