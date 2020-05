Evangelisches Kinderheim Hilden : Caterer lädt Kinder zu Burgern und Fritten ein

Gratis Pommes und Burger für das Kinderheim: Hans Delcuve (Leitung Kinderheim) und Bettina Narazny (Silvernugget) bei der Kostprobe. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Bettina Narazny und Alexander Thieme wollen das Evangelische Kinderheim unterstützen. Die 16 Mädchen und Jungen sind begeistert und lassen es sich schmecken. Alle sind sich einig: „Eine Super-Idee.“

Die silbern glänzenden Airstream-Wohnwagen aus den USA sind ein Hingucker. Und genau so ein kultiger Trailer machte jetzt am Evangelischen Kinderheim in Hilden Station. Bettina Narazny und Alexander Thieme sind die Gründer, die Crew, Herz und Seele von „Silvernugget“, der Event-Catering-Firma aus Hilden für jeden Anlass. Sie haben die Mädchen und Jungen des Evangelischen Kinderheims zu super leckeren Burgern und knusprigen Fritten eingeladen – einfach so. „Weil wir Kinder lieben und immer mal was für das Kinderheim machen wollten“, sagt Bettina Narazny.

Sie ist ausgebildete Köchin und Restaurantfachfrau, ihr Mann ein Koch, der schon weit herumgekommen ist. Er hat schon in der Schweiz, Österreich, den USA und auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet. Beide hatten schon mehr als 30 Jahre Erfahrung in Küche und Gastronomie, bevor sie sich im April 2014 selbstständig machten. Die Corona-Krise hat sie hart getroffen. „Unser Hauptgeschäft sind Hochzeiten, Firmenfeiern und Geburtstage in ganz Deutschland“, erklärt Bettina Narazny. Das sei alles eingebrochen. Und alle Großveranstaltungen wurden bis Mitte Juli erst einmal abgesagt.

Die Gastro-Unternehmer lassen den Mut trotzdem nicht sinken. Unternehmer Ralf Gierten baut an der Hülsenstraße/Ecke Großhülsen eine große, moderne Indoor-Autowaschanlage. Dort will „Silvernugget“ ab 2021 einen Imbiss betreiben. „Aktuell bieten wir dort werktags von 11.30 bis 14.30 Uhr ein Mittagsgeschäft an, um über Wasser zu bleiben.“

Kinderheim-Leiter Hans Delcuve sagt den beiden im Namen seiner Schützlinge tausend Dank. Das Evangelische Kinderheim habe zum Glück viele Unterstützer und Sponsoren. Es sei aber auch auf sie angewiesen. Mit den Spenden werden Extras bezahlt, zum Beispiel Ferienfreizeiten – die in diesem Jahr erst einmal ausfallen müssen. Oder eine Reitmöglichkeit für die Kinder in Gruiten.

Das Evangelische Kinderheim finanziert sich über die Pflegesätze. „Aber wenn nicht ständig alle Plätze belegt sind, wird es finanziell schnell eng“, erläutert Hans Delcuve: „Wenn wir erfolgreich sind und die Kinder wieder nach Hause können, haben wir Plätze frei, die wir so schnell nicht belegen können. Man könnte auch sagen: Unser pädagogischer Erfolg wirkt sich finanziell nachteilig aus.“

Das Evangelische Kinderheim wurde 1918 gegründet, um Kriegswaisen ein Zuhause auf Zeit zu geben. Das tut die „Villa“ bis heute. Leiter Hans Delcuve und seine 16 Mitarbeiter (“Die sind alle sehr sehr gut“) unter anderem minderjährige Flüchtlinge aus verschiedenen Nationen.

„Mit Hilfe unserer deutschen Mitbewohner haben sie schnell Deutsch gelernt und sich integriert. Sie besuchen alle Regelschulen. Darauf bin ich richtig stolz“, berichtet Delcuve. Das Heim hat 24 Plätze und wird von den Jugendämtern im Kreis Mettmann, Düsseldorf, Wuppertal und Solingen belegt. Das ist ein Ausdruck für das Vertrauen und die Wertschätzung für die pädagogische Arbeit, die Delcuve und seine Mitarbeiter dort schon seit vielen Jahren leisten.

In der Fangemeinde des Heims ragen zwei heraus. Gertrud-Helene und Richard Greiner aus Hilden vermachten dem Kinderheim 1997 sogar ihr gesamtes Vermögen. Fast eine Million Mark. „Ohne diese großherzige Spende hätten wir den Laden wahrscheinlich dicht machen müssen“, ist sich Hans Delcuve sicher. Die Erbschaft wurde in eine Kernsanierung des Hauses investiert, die sage und schreibe vier Jahre dauerte.