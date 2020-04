Kultur in der Corona-Krise in Kleve : Comedy und Angrillen im Autokino

Kleve Dienstagnachmittag gab’s die Genehmigung, vier Stunden später war die Premiere ausverkauft: Bruno Schmitz organisiert im Autokino Comedy-Veranstaltungen. Zudem eröffnet Bürgermeisterin Northing dort das „Angrillen“.

Jetzt also Comedy im Autokino: „Nachdem wir gesehen hatten, wie Comedy im Autokino Kaarst gut funktioniert und das Autokino Kleve jetzt auch etabliert ist, haben wir die Idee der Comedy angestoßen“, sagt Schmitz. Die Verhandlungen mit der Stadt Kleve um eine Genehmigung in Zeiten von Corona für die Auftritte liefen unkompliziert. „Wir haben jeweils einen Ankermann und drei Gäste, die immer einzeln auf der Bühne stehen“, sagt Schmitz. Den Auftakt als Moderator macht Lokalmatador Ludger Kazmierczak mit drei Gästen am Freitag, 8. Mai. Ein Programm, das in knapp vier Stunden bereits am Abend ausverkauft war. Die nächsten Veranstaltungen nach dem gleichen Prinzip – einer klammert die Beiträge und moderiert, drei Künstler kommen nach und nach auf die Bühne – folgen. Am Freitag, 15. Mai, mit Camela de Feo und Ludger Kazmierczak. Am Freitag, 22. Mai, ist auf jedenfall Maxi Gstettenbauer dabei. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr.