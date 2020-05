Corona-Zahlen : Ein Todesopfer, 84 Infizierte, 737 Genesene

Kreis Mettmann Auf 67 ist die Zahl der Corona-Todesopfer im Kreis Mettmann angestiegen. Wie das Kreisgesundheitsamt am Dienstag mitteilte, starb ein 88-jähriger Erkrather an der Corona-Infektion; er hatte Vorerkrankungen.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag außerdem kreisweit 84 Infizierte, davon in Erkrath 6, in Haan 2, in Heiligenhaus 3, in Hilden 12, in Langenfeld 6, in Mettmann 4, in Monheim 6, in Ratingen 18, in Velbert 18 und in Wülfrath 9.