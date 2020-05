Hilden : Jugendamt sucht Kontakt auf neuen Wegen

Das Amt erreicht noch immer nicht alle Kinder und Eltern wieder persönlich. Die Mitarbeiter gehen jetzt neue Wege: Sie haben Plakate aufgehängt, bespielen soziale Medien und sich telefonisch präsent.

Plakate mit dem Titel „Wir bleiben für Euch erreichbar“ sowie wichtigen Kontaktadressen und Ansprechpartner hat das Amt für Jugend, Schule und Sport in Hilden aufgehängt. Der Grund: Auch wenn viele Angebote für Familien inzwischen langsam wieder hochgefahren werden, erreicht das Amt noch immer nicht alle Kinder und Eltern wieder persönlich. Deshalb sind die Mitarbeiter in den vergangenen Tagen und Wochen bereits neue Wege gegangen.

Dass das noch einige Wochen, wenn nicht Monate, so weitergeht, davon ist Ulrich Brakemeier überzeugt: „Vor allem das Thema Kinderbetreuung wird uns noch einige Zeit beschäftigen. Das Land hat beispielsweise angekündigt, die Kitas stufenweise wieder öffnen zu wollen. Aber was das in der Umsetzung heißt, ist noch nicht klar.“

Dennoch ist Ulrich Brakemeier froh, dass Eltern die Aussicht auf Entlastung haben: „Zwar lösen viele Familien die aktuelle Situation mit viel Engagement und Improvisationsgabe. Nach fast acht Wochen Ausnahmezustand kommen jedoch viele an ihre Belastungsgrenzen.“ Er verspricht: „Solange die Pandemie dauert, werden wir alle Handlungsspielräume, die uns das Land NRW gibt, nutzen, um so viel Betreuungsangebote und Freizeitaktionen wie möglich auf die Beine zu stellen.“

Nach der Pandemie will das Amt für Jugend, Schule und Sport nicht einfach so weitermachen wie zuvor. Der Allgemeine Soziale Dienst beispielsweise möchte auch in Zukunft Videochats anbieten. „Das ist eine super Möglichkeit, um mit Kindern und Jugendlichen, die weiter entfernt in Wohngruppen leben, auch außerhalb der regelmäßigen Hilfeplangespräche in Kontakt zu bleiben“, berichtet Sachgebietsleiterin Wibke Paas. „Einigen jungen Menschen fällt es außerdem leichter, über persönliche Anliegen zu sprechen, wenn man nicht in einem Raum ist.“ Außerdem wird die Jugendförderung ihre Social Media-Aktivitäten weiter ausbauen.