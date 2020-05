Erneuerbare Energien : Sonne liefert eigenen und sauberen Strom vom Dach

Hilden/Haan Für immer mehr Eigenheimbesitzer ist eine Solarstrom-Anlage auf dem eigenen Dach eine interessante Investition. Einerseits ist es ihnen wichtig, einen eigenen kleinen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Andererseits machen sie sich als Stromerzeuger unabhängiger von steigenden Energiepreisen.

In NRW liefern bereits rund 280.000 Photovoltaik-Anlagen mit einer installierten Leistung von knapp 5300 Megawatt erneuerbaren Strom. Für eine Familie mit einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 4000 Kilowattstunden im Jahr reicht eine 50 Quadratmeter große Photovoltaik-Anlage (ca. 5 kWpeak) aus, um rund 40 Prozent des Verbrauchs aus selbst erzeugtem Strom zu decken, weiß Peter Wobbe-von Twickel vom Kreis Mettmann. Da Stromerzeugung und Stromverbrauch oft nicht zusammenfallen, wird ein Teil des Solarstroms ins öffentliche Stromnetz eingespeist, also verkauft. Von Twickel: „Derzeit wird die Kilowattstunde Strom mit etwa zwölf Cent vergütet. Das ist vor dem Hintergrund, dass Strom mit circa 28 Cent eingekauft werden muss, nicht viel.“

Die Stadtwerke Hilden verkaufen und verpachten übrigens auch Solaranlagen - in Hilden und im Kreis Mettmann. 2002 war Hilden in Sachen Solarenergie die Pionierstadt im Kreis. 120 Anlagen waren damals am Netz, so viele wie in keiner anderen Stadt im Kreis.