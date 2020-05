Aus dem Polizeibericht : Radfahrer verletzt – Autofahrer flüchtet

Foto: Kreispolizei Mettmann

Hilden/Haan Drei Fahrerfluchten aus Hilden und eine aus Haan meldet die Kreispolizei. In einem Fall wurde ein Radfahrer leicht verletzt. Der Verursacher fuhr mit seinem schwarzen BMW davon. Die Ermittler hoffen jetzt auf Hinweise.

Ein 22-jähriger Fahrradfahrer aus Leverkusen ist am Freitagmorgen in Hilden bei einem Unfall leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann gegen 6.50 Uhr mit seinem schwarzen Trekkingrad auf der Düsseldorfer Straße in Richtung Benrath unterwegs. Im Einmündungsbereich zur Forststraße wartete der Fahrer eines schwarzen 3er BMW verkehrsbedingt, um nach links von der Forststraße auf die Düsseldorfer Straße in Fahrtrichtung Hilden einzubiegen. Als der Radfahrer sich mittig im Einmündungsbereich befand, fuhr der BMW-Fahrer an und touchierte hierbei das Hinterrad des Fahrrads. Der 22-Jährige stürzte und verletzte sich hierbei leicht. Auch das Fahrrad wurde beschädigt. Der Fahrer des schwarzen 3er BMW setzte seine Fahrt auf der Düsseldorfer Straße fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Leverkusener begab sich zunächst selbstständig in ärztliche Behandlung und erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei. Den flüchtigen BMW-Fahrer beschrieb der Leverkusener wie folgt: circa 25-30 Jahre alt, schlanke Statur,kurze Haare, bekleidet mit eine blauen Joggingjacke, südländisches Aussehen.

Am Freitagnachmittag kam es auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Straße Westring in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht: Gegen 15 Uhr hatte der Halter eines weißen BMW Z4 sein Fahrzeug auf dem Parkplatz abgestellt. Gegen 16 Uhr kehrte er zu seinem Fahrzeug zurück und fuhr zu seiner Wohnanschrift. Hier stellte er den BMW in einer Einzelgarage ab. Am Sa,stag,ittag stellte er fest, dass der weiße Z4 einen Kratzer an der linken Stoßstange aufwies. Diese Beschädigung kann nur am Vortag entstanden sein, als das Fahrzeug aam Baumarkt abgestellt war. Der Unfallverursacher muss sich von der Örtlichkeit entfernt haben, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Schadenshöhe schätzte die Polizei auf circa 1000 Euro.

Am Samstag kam es auf dem Menzelweg in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Halter eines schwarzen Jaguar XJ parkte gegen 11 Uhr sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand gegenüber der Haus-Nummer 24. Als der Hildener gegen 18:40 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der vorderen linken Fahrzeugseite sowie an beiden vorderen Felgen fest. Vermutlich durch die Wucht des Aufpralls, mit dem bisher unbekannten Unfallverursacher, wurde die rechte Felge des Jaguars gegen den Bordstein gedrückt und hierbei beschädigt. Der Gesamtschaden an dem Fahrzeug wird auf circa 6000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Hildener Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise unter Telefon 02103 898-6410.

Aus Haan-Gruiten meldet die Polizei eine weitere Unfallflucht. Ein auf der Bahnstraße, in Höhe Hausnummer 48, abgestellter Seat Leon mit Leverkusener Kennzeichen wurde Samstag zwischen 1 und 17 Uhr an der Beifahrertür beschädigt. Der vertikal verlaufenden Kratzer könnte womöglich mit einem Fahrrad oder einem ähnlichen Fahrzeug verursacht worden sein. Die Polizei bezifferte den Schaden mit rund 800 Euro..Hinweise unter Telefon 02129 / 9328-6480.

(dts)