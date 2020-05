Hilden : Corona-Test bei Zerlegebetrieb Vion: 218 von 219 Tests sind negativ

Massen-Corona-Test auf dem Vion-Gelände in Hilden am 11. Mai 2020 Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Nach einer Häufung von Corona-Infizierten bei einem Schlachtbetrieb in Coesfeld hatte das Land Nordrhein-Westfalen angeordnet, dass sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Schlachtbetrieben in NRW zu testen seien. Darunter auch der Zerlegebetrieb von Vion in Hilden.

Von Christoph Schmidt