Betreuung : In Hilden fehlen rund 100 Kita-Plätze

Aktuell sind in Hilden 13 Kindergartenkinder und 14 Grundschüler in der Notbetreuung. Seit sie für mehr systemrelevante Eltern geöffnet wurde, habe sich die Nachfrage fast verdoppelt, so Dezernent Sönke Eichner.

Entlastung soll ein Neubau für fünf Gruppen im Holterhöfchen bringen, sagt Dezernent Sönke Eichner. Wenn alles klappt, könnte die neue Einrichtung im August 2021 an den Start gehen.

Bekomme ich einen Betreuungsplatz für mein Kind? Das ist für viele Eltern eine existentielle Frage. Denn sie entscheidet mit, ob Väter und Mütter berufstätig sein können und in welchem Umfang. Die Vergabe der Plätze für das Kindergartenjahr 2020/21 (Start: August) ist praktisch abgeschlossen, bestätigt Andrea Funke, Sachgebietsleiterin Schule, Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege bei der Stadt Hilden, auf Anfrage der RP: „Aktuell können wir nur noch Restplätze in den Kitas vergeben.“ Für unter Dreijährige wurden 349 Kita-Plätze und 260 Plätze in der Tagespflege vergeben, für über Dreijährige 1458 Kita-Plätze. Aktuell fehlen rund 100 U3-Kita-Plätze, schätzt Funke: Und das bei 117 Überbelegungen.

Das ist einfacher gesagt als getan. Es fehlen geeignete Grundstücke. Beschlossen ist bereits: Die städtische Kita Am Holterhöfchen 18 (dort werden heute 22 Kinder betreut) soll vergrößert werden. Wie viele Plätze dort geschaffen werden, was das kostet und ob die Gruppe ausgelagert wird oder nicht: Das alles werde derzeit geprüft und stehe deshalb noch nicht fest, hatte Jugenddezernent Sönke Eichner vor einigen Wochen auf Anfrage der RP gesagt. Im Jugendhilfeausschuss wurde er jetzt konkreter. Ein Neubau für fünf Gruppen sei geplant. In Modulbauweise. Wenn die Arbeiten in diesem Jahr beginnen, könnte die neue Kita (geschätzte Kosten: 4,8 Millionen Euro) zum neuen Kindergartenjahr 2021/22 einsatzbereit sein.