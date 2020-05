Tag der Pflege : Mit ganzem Herzen für die Bewohner da

Haan Am 12. Mai ist Tag der Pflege. Ein Berufszweig, der durch Corona Anerkennung erfährt, aber auch große Herausforderungen meistert. Janna Sohlow, Pflegedienstleiterin im Friedensheim Haan, erzählt von ihrer Arbeit.

Haan Janna Sohlow liebt ihren Beruf, das ist deutlich zu spüren. „Man muss diesen Beruf auch lieben und ihn mit ganzem Herzen ausüben“, sagt sie. Denn: „Die Bewohner eines Seniorenheims merken sofort, ob man mit dem Herzen dabei ist oder nicht.“ Und auch für einen selber sei ein Beruf in der Altenpflege sehr erfüllend – wenn er gern gemacht wird. Durch die Corona-Krise kommt dem Pflegeberuf eine größere Aufmerksamkeit zu als sonst, „endlich wird das, was wir das ganze Jahr über leisten, anerkannt.“ Zum Tag der Pflege in dieser Woche bedanken sich zudem Arbeitgeber wie die Theodor-Fliedner-Stiftung, zu der das Friedensheim in Haan gehört, bei den Pflegern für ihre engagierte Arbeit. Hier arbeitet Janna Sohlow (57) als Pflegedienstleiterin.