Haan : Bauprojekt Flurstraße: Nöcker führt Probebohrungen durch

Der Haaner Bauunternehmer hat das Grundstück, auf dem drei Wohngebäude entstehen sollen, inzwischen gekauft. Es geht um 20 bis 25 Wohnungen. Vorgesehen ist auch ein Anteil von Sozialwohnungen; über deren Zahl wird gerade verhandelt.

Eine von ihm beauftragte Remscheider Firma hat dort in den vergangenen Wochen Probebohrungen vorgenommen – Bestandteil eines Bodengutachtens. Nöcker will auf dem ehemaligen Cremer-Gelände drei Gebäude mit insgesamt 20 bis 25 Wohnungen errichten.

Nöcker habe ein neues Konzept vorgelegt, demzufolge der überwiegende Teil der schützenswerten Bäume im südlichen Teil des Grundstückes erhalten werden könne, heißt es in einer städtischen Beschlussvorlage. Trotzdem könne eine Nachverdichtung und Schaffung eines Anteils von Wohnraum im sozialen Wohnungsbau umgesetzt werden. Nöcker selbst zufolge wird es von Größe und Anzahl dieser Sozialwohnungen auch abhängen, wie viele Wohneinheiten insgesamt an der Flurstraße entstehen werden. Zurzeit befinde er sich in Gesprächen dazu.

Die Probebohrung unlängst hatte in der Nachbarschaft übrigens für einige Irritationen gesorgt. So hatte sich eine Anwohnerin der Straße Am Kauerbusch in einem Schreiben an die Stadt beschwert, „warum teure Bodengutachten mit Vermessung und Bohrungen vorgenommen werden, insbesondere auch auf dem Areal mit dem schützenswerten Baumbestand, ohne dass das Projekt in den bisherigen Sitzungen des Stadtrates Zustimmung gefunden hat“.