Naturschutz : Privat-Initiative gegen Fäkalien im Bachtal

Klaus Hartwig entdeckt an dieser Stelle immer wieder schmutziges Abwasser mit Fäkalien. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Haan Der Rentner Klaus Hartwig will mit einem Bürger­antrag die Einleitungen stoppen, die bei Starkregen unweit des Spielplatzes immer wieder erfolgen. Eine Anfrage beim Wasserverband blieb zuvor erfolglos.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Clement

Spaziergänge durch das Haaner Bachtal hat Klaus Hartwig schon früher immer gern unternommen. Besonders angetan hat es ihm eine Stelle unterhalb des Spielplatzes am Bollenberg. „Dort ist der Bachverlauf so gestaltet, dass er gerade kleinere Kinder zum Spielen anregt und einlädt”, berichtet der Rentner. Das habe er allerdings seinen eigenen Enkelkindern strikt verboten, fügt er hinzu. Denn: „Kinder bleiben nie an einer Stelle, erkunden gerne und kommen so schnell in einen Bereich, den ich ganz und gar nicht für kindgerecht halte”, sagt er.

Keine 50 Meter entfernt gibt es nämlich eine offene, oberirdische Kanaleinleitung, die nur durch ein grobes Gitter gesichert ist. Dort stehe auch ein Warnschild (Überflutungsgefahr). „Oberhalb des Spielplatzes befindet sich wohl ein unterirdisches Sammelbecken, von dem ich nicht weiß, was dort alles eingeleitet wird”, sagt Hartwig. Fest stehe nur: „Nach starkem Regen oder Unwettern befindet sich unterhalb dieses Gitters im Verlauf des Baches und an seinem Ufern immer sehr viel Unrat. Papierfetzen wie von Klopapier, Binden, Kotähnlisches und einiges mehr.” Verbunden sei damit auch immer eine Geruchsbelästigung, gerade wenn man über die kleine Brücke gehe.

Info Flüsse und Bäche im Stadtgebiet Haan wird im nördlichen Teil von der Düssel, im südlichen Teil von der Itter durchflossen. Die Itter bildet zu großen Teilen die Stadtgrenze mit Solingen. Innerhalb des Siedlungsgebiets erstrecken sich das Haaner Bachtal, das sich vom Osten Haans bis nah an die Innenstadt ausdehnt, sowie das Gelände rund um den Sandbach im Westen der Stadt.

Hartwig erkundigte sich bei der Stadt, ob diese nicht etwas gegen die Einleitungen tun könne und erfuhr, dass der Bergisch-Rheinische Wasserverband (BRW) zuständig sei. Der Haaner schickte daraufhin ein Schreiben dorthin und bat, „diese oft unsaubere und unschöne Einleitung zu beseitigen, zumal sich auch unterhalb ein kleines natürliches Feuchtbiotop befindet”.

Die Antwort hat ihn erst einmal ernüchtert: Da könne man nichts machen, hieß es. „Bei der von Ihnen beschriebenen Einleitung am Haaner Bach handelt es sich um die Entlastung aus dem von uns betriebenen Regenüberlaufbecken Bollenberg“, teilte ihm ein Diplom-Ingenieur des Fachbereichs Abwasser mit. Zum Hintergrund müsse man wissen, dass die Stadt Haan in diesem Bereich im sogenannten Mischsystem entwässert werde. Das bedeutet: Schmutzwasser etwa aus Dusche oder Toilette und Regenwasser wird im selben Kanal zum Klärwerk abgeleitet. Bei zu starkem Regen könne allerdings nicht der gesamte Abfluss zum Klärwerk abgeleitet werden. „Dafür müssten zum einen die Kanäle und zum anderen das Klärwerk unverhältnismäßig groß ausgelegt werden“, betont der Ingenieur.

Für diesen Fall seien daher Regenüberlaufbecken vorgesehen. Dort werde bei starkem Regen das vermischte Abwasser zwischengespeichert und gedrosselt zum Klärwerk weitergeleitet. Der Haken dabei: „Sind diese Becken in Folge starker oder langanhaltender Regenschauer vollständig gefüllt, kann eine Entlastung des dann stark vermischten Abwassers in die Gewässer erfolgen.”

Genau das passiert im Haaner Bachtal immer wieder – ist aber für den Wasserverband kein Grund für weitere Veränderungen. „Der räumlichen Nähe des Regenüberlaufbeckens Bollenberg zum Kinderspielplatz sind wir uns durchaus bewusst“, heißt es im Antwortschreiben. Nach einer Gefährdungs-Beurteilung durch den TÜV Rheinland habe der BRW 2015 in Zusammenarbeit mit der Stadt Haan den Einleitungsbereich daher umgestaltet und – wo erforderlich – „an den Stand der Technik angepasst”. An dieser Stelle bestehe „aus wasserwirtschaftlicher Sicht kein Handlungsbedarf” mehr, heißt es am Schluss.