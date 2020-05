Hilden Haan : „Der Kursbetrieb ist vorerst nur sehr eingeschränkt möglich“

Haan/Hilden Die Volkshochschule hat 2018 und 2019 Überschüsse erwirtschaftet. Sie fließen an die Träger-Städte Hilden und Haan zurück.Haan/Hilden. Mit dem Beginn der Corona-Krise musste auch die Volkshochschule Hilden-Haan ihren Betrieb einstellen. Dank der Lockerungen können VHS-Leiter Martin Kurth und sein Team schon bald wieder Kurse anbieten.

Die Volkshochschule nimmt am 18. Mai ihre Arbeit in Teilen wieder auf. Wird alles wieder so wie früher?

Kurth Nein, erst einmal nicht. Da wir natürlich alle gesetzlichen Hygienevorschriften einhalten wollen und müssen, kann der Kursbetrieb vorerst nur sehr eingeschränkt stattfinden. Das bedeutet, dass nur kleine Gruppen zugelassen sind, da die Raumgröße fünf Quadratmeter pro Teilnehmer zulassen muss. Außerdem wird es vorerst keine „atmungsaktiven“ Kurse aus den Bereichen Sport und Bewegung sowie solche, in denen mit Lebensmitteln gearbeitet wird, geben. Es herrscht in den Gebäuden und auf dem Weg zum Kursraum Mundschutzpflicht. Wir sind zuversichtlich, dass wir im Laufe des Jahres zum Normalbetrieb zurückkehren können und werden, dementsprechend auch ein neues Semesterprogramm für den Herbst und Winter veröffentlichen. Meine Bitte bis dahin: Alles was telefonisch oder per Mail erledigt werden kann, bitte auch auf diesem Weg erledigen. Nur wenn das nicht geht, sollte die Geschäftsstelle aufgesucht werden.