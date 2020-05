Corona-Zahlen aus dem Kreis Mettmann : Wülfrather ist das 66. Corona-Todesopfer im Kreis Mettmann

Kreis Mettmann Am Montag vermeldet der Kreis Mettmann einen weiteren Todesfall. Verstorben ist ein 92-jähriger Wülfrather; er ist das 66. Todesopfer im Kreisgebiet.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag außerdem kreisweit 93 Infizierte. Davon in Erkrath 9, in Haan 3, in Heiligenhaus 4, in Hilden 14, in Langenfeld 6, in Mettmann 4, in Monheim 6, in Ratingen 18, in Velbert 20 und in Wülfrath 9. 728 Personen gelten inzwischen als genesen.