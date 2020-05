Haan : ARZ Haan, ADG und Phoenix tun sich zusammen

Haan Deutschlands größter pharmazeutischer Großhändler Phoenix, der Apotheken-Dienstleister ADG und das Apotheken-Rechenzentrum ARZ Haan haben sich im Rahmen einer Kooperation strategisch zusammengeschlossen. Das vorrangige Ziel: Die Vor-Ort-Apotheken in Deutschland stärken.

Gemeinsam wollen werden die drei Partner die Digitalisierung in den Apotheken vorantreiben, Arbeitsprozesse vereinfachen und „Mehrwertlösungen“ für die Apotheken und deren Kunden schaffen. Auch beim Thema eRezept arbeiten die drei Kooperationspartner eng zusammen, um die wichtigsten Erkenntnisse aus Sicht des Pharmagroßhandels, der Warenwirtschaft und der Rechenzentren zu verbinden. Die Phoenix Group mit Hauptsitz in Mannheim ist ein führender Gesundheitsdienstleister in Europa. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 37.000 Mitarbeiter und ist in 27 Ländern vertreten. Die Phoenix Group betreibt über 2700 eigene Apotheken in 15 europäischen Ländern und verfügt damit über ein profundes Knowhow im Apothekenbereich. Die ADG stellt seit 1972 EDV-Lösungen und Servicekonzepte für Apotheken bereit und ist mit über 600 Mitarbeitern in fünf Ländern aktiv. Mehr als 9000 Apotheken nutzen eines der Warenwirtschaftssysteme der ADG.