Grevenbroicher vor Gericht Neue Details im Prozess um versuchten Mord durch Hantelwurf

Nachbarn zufolge soll der 40-Jährige in der Vergangenheit wiederholt ausfallend geworden sein und Gegenstände vom Balkon geworfen haben. Laut Gerichtsangaben hatte der Sohn des Angeklagten der Polizei erzählt, sein Vater sei am Tattag sehr wütend auf den Balkon gegangen und habe dort herumgeschrien, nachdem ihn die eigene Katze beim Füttern gekratzt habe. Und dann, so der Sohn weiter, sei der Vater wieder wütend geworden, als die Polizei gekommen sei. Da habe er eine Matratze angezündet.