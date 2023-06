7. Citylauf Laufspektakel in Grevenbroich löst großen Ansturm aus

Bei der inzwischen siebten Auflage des Citylaufs in Grevenbroich war die Stimmung erneut prächtig: Tausende Zuschauer tummelten sich an der Strecke und feuerten die Aktiven auf dem Weg ins Ziel an. Musikalisch war ebenfalls eine Menge los in der City: Neben zahlreichen Rasseln sorgte die Gruppe des Vereins „Dojo Sandokan Karate“ mit japanischen Sandaiko-Trommeln wieder für lautstarke Unterstützung auf Höhe des Starts an der Erftbrücke. Aus der niederländischen Partnerstadt Kessel spielte eine Delegation der „Muziek Vereinigung Kessel“ bekannte Hits wie „Sweet Caroline“ oder „Kölsche Jung“.