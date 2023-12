Vor dem Landgericht Bonn Prozess um verbrannte Leiche endet mit hohen Haftstrafen

In einem wiederaufgenommenen Verfahren um den Tod eines 46-Jährigen sind zwei Männer in Bonn zu hohen Haftstrafen verurteilt worden. Einen 33-Jährigen sprach das Landgericht am Dienstag wegen Körperverletzung mit Todesfolge schuldig – und verhängte eine Haftstrafe von sieben Jahren und drei Monaten. Ein 23-Jähriger erhielt wegen versuchten Totschlags sechs Jahre Jugendstrafe. Täter und Opfer der Tat, die sich in einem Wald im Rhein-Sieg-Kreis ereignete, hatten sich aus der Obdachlosen- und Drogenszene gekannt.