Zur Übung „Air Defender 23“ Bald Kampfjets am Himmel über Grevenbroich?

Mit „Air Defender 23“ beginnt in einer Woche die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Bestehen des Verteidigungsbündnisses Nato. Zwei Wochen lang werden jeden Tag Kampfjets auch vom Fliegerhorst Nörvenich rund 40 Kilometer südlich von Grevenbroich in den Himmel steigen und zur Übung drei ausgewiesene Lufträume im Norden, Süden und Osten Deutschlands ansteuern. 25 Nationen und die Nato wollen gemeinsam die Reaktionsfähigkeit ihrer Luftstreitkräfte in einer Krisensituation üben.