Landgericht Mönchengladbach Prozess nach Scheren-Attacke in der Innenstadt vorzeitig beendet

Auf Anregung der Kammer wurde ein Verfahren nach einem Angriff mit einer Schere am Montag, 18. Dezember, eingestellt. Ein 33-Jähriger aus Mönchengladbach war ursprünglich wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass der Angeklagte einen anderen Mann am 8. Juni 2023 auf der unteren Hindenburgstraße mit einer Schere angegriffen und dabei schwer verletzt hatte. Bei seiner Verhaftung soll er zudem Beamte beleidigt, sie angespuckt und sich so massiv gewehrt haben, dass seine Beine fixiert und er liegend in den Streifenwagen verfrachtet worden war.