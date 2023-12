Fall Kazim Tatar aus Moers Mord-Prozess gegen Ex-Frau startet im Januar

Es war einer der aufsehenerregendsten Gerichtsprozesse des Jahres: „Lebenslang, mit besonderer Schwere der Schuld“ lautete im Oktober das Urteil gegen einen 49 Jahre alten Türken aus Neukirchen-Vluyn, der sich in einem spektakulären Indizienprozess vor dem Landgericht in Kleve wegen des Mordes an Kazim Tatar verantworten musste. Ab Mitte Januar wird nun – ebenfalls wegen Habgier- und Heimtückemordes – gegen die Ex-Frau des getöteten Änderungsschneiders aus Moers-Scherpenberg verhandelt.