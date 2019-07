Vorbild steht in Berlin-Kreuzberg : SPD: Markthalle soll den Bahnhof attraktiver machen

Grevenbroich Die SPD macht sich stark für einen attraktiveren Bahnhof. Das Haupt- und einige Nebengebäude könnten zu einer großen Markthalle ausgebaut werden, formuliert Fraktionsgeschäftsführer Daniel Rinkert eine Idee der Sozialdemokraten.

Der Laacher Peter Koenen setzt sich zurzeit in einer Privatinitiative für mehr Attraktivität im Grevenbroicher Bahnhof ein. Über das von ihm vorgeschlagene Sicherheits- und Dienstleistungszentrum hatte unsere Redaktion berichtet. „Die Idee ist nicht verkehrt, darüber lässt sich nachdenken“, sagt Rinkert. Die SPD will jedoch noch einen Schritt weitergehen. Der Bahnhof sollte zu einer Markthalle umgebaut werden, mit kleinen Läden oder Restaurants.

„Das würde zur Belebung des Quartiers beitragen“, meint Daniel Rinkert. Sollte es gelingen, dass Grevenbroich zu einem S-Bahn-Knotenpunkt wird, sei nicht nur mehr Schienenverkehr, sondern auch mehr Publikum zu erwarten. Dem müsse etwas an Verweil-Qualität geboten werden. „Ich denke, dass eine Markthalle in Grevenbroich funktionieren wird“, sagt SPD-Politiker Daniel Rinkert. „Genauso wie das neu eröffnete Café Extrablatt oder die Feierabendmärkte.“ Nicht nur das Empfangsgebäude sollte nach Meinung der SPD umgebaut werden, „sondern alles, was überdacht ist“, sagt Rinkert. Damit meint er auch die Bahnhofsgaststätte, die seit Jahren leer steht. Vorbild könnte die „Markthalle Neun“ in Berlin-Kreuzberg sein, nur etwas kleiner.