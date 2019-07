Von Mäusen und Enten als Comics : Entenhausen ist in Grevenbroich

Grevenbroich Das Kulturamt und der Kunstverein bereiten sich auf eine gemeinsame Ausstellung vor. Ab September wird in der Villa Erckens der Blick auf die Schöpfer von Micky Maus und Donald Duck gerichtet. Die Schau wird bis Januar zu sehen sein.

Eine Karriere wie die ihre lässt manche Hollywood-Größe vor Neid erblassen, denn was Donald Duck und Mickey Maus allein auf Zelluloid erlebt haben, ist beispielhaft. Aber ebenso wie bei so manchem Held aus Fleisch und Blut gibt es ganz besonders bei den berühmten Entenhausenern Leute hinter den Kulissen, die maßgeblich für die genialen Einfälle der Comic-Figuren verantwortlich sind. In einer großen Schau werden die „Väter von Mickey und Donald“ in der Villa Erckens gewürdigt.

Was tatsächlich im Erdgeschoss des Museums in dreieinhalb Räumen gezeigt wird, ist noch unklar. In Vitrinen und an den Wänden soll gezeigt werden, was die Figuren unsterblich macht, welch großes Können in den Bleistiftzeichnungen und Tuschearbeiten steckt. Frühe Bewegungsstudien beispielsweise von Donalds Neffen ebenso wie eines gewissen „Scrooge McDuck“, hierzulande unter dem onkelhaften Namen „Dagobert“ bekannt, markieren wichtige Entwicklungsphasen und sind unter anderem als sogenannte Vorzeichnungen vertreten. Auch eine Vielzahl Minatur-Comicstrips als täglicher Beitrag in damaligen Zeitungen wird gezeigt.