Wirtschaftsförderung in Grevenbroich : Stadt braucht dringend Gewerbeflächen

Grevenbroich Personalwechsel in der Wirtschaftsförderung der Stadt: Cornelia Leufgen ergänzt das Team, Ulrich Held geht in den Ruhestand. Das größte Problem: In der Stadt mangelt es an verfügbaren Gewerbeflächen, Interessenten gibt’s reichlich.

Für viele Firmen war er der Ansprechpartner bei der Stadt: 20 Jahre war Ulrich Held in der Wirtschaftsförderung aktiv. Nun hat für den 66-Jährigen der Ruhestand begonnen, stundenweise verstärkt er noch das „Wifö“-Team mit Leiter Ralf Müller, Carina Lucas und – neu dabei – Cornelia Leufgen. Die 31-Jährige arbeitete neun Jahre im Bürgermeisterbüro, hat die informelle Bürgerbeteiligung, etwa die Stadtteilgespräche, mit aufgebaut. Nun freut sich die Wevelinghovenerin auf die neue Aufgabe, rund 50 Interessenten hatten sich beworben.

Mit Volldampf soll es weiter gehen, um den Strukturwandel angesichts des bevorstehenden Aus der Braunkohleverstromung zu bewältigen. „Wir rechnen dadurch mit dem Verlust von insgesamt rund 3000 Arbeitsplätzen in der Stadt“, blickt Ralf Müller voraus, und er betont: „Wir befinden uns bereits mitten im Strukturwandel.“ Seit längerem sinke die Zahl der RWE-Mitarbeiter in Grevenbroich. Bislang konnte das mehr als ausgeglichen werden. „In den vergangenen rund zehn Jahren ist die Zahl der versicherungspflichtig Beschäftigten um 3000 auf 21.000 gestiegen“, erklärt Held.

Info Wirtschaftsförderung als Schnittstelle Schnittstelle Die Wirtschaftsförderung ist Ansprechpartner für Firmen, die sich ansiedeln wollen oder bereits hier heimisch sind. sie ist Schnittstelle zwischen Verwaltung und Unternehmen. Infos Kontakt und Informationen unter www.grevenbroich.de, unter der Rubrik Wirtschaft, dann Wirtschaftsförderung

An Unternehmen, die sich in der Rheinschiene ansiedeln wollen, besteht laut Müller kein Mangel. „Zurzeit spüren wir auch bereits einen Brexit-Effekt. Unternehmen überlegen, statt in Großbritannien an einem kontinentalen Standort zu investieren.“ Die größte Hürde in Grevenbroich ist der Mangel „an rasch verfügbaren Gewerbeflächen. Wenn uns weitere 50 Hektar zur Verfügung stehen würden, hätten wir in einer Woche Abnehmer dafür“, sagt Müller.

Eine Herausforderung: Zwar stehen in einigen Jahren etwa Kraftwerksareale in Frimmersdorf zur Verfügung, doch „für den Übergang brauchen wir weitere Flächen“, erklärt der Wirtschaftsförderer. Aber das Angebot ist begrenzt. Ein Grund: „Es ist schwer, Flächen dafür zu erwerben. Die Verpachtung von Ackerland bringt mehr ein als Zinsen“, erläutert Müller. Gut wäre es, „wenn Bund und Land überlegen würden, dass für den Verkauf von Flächen für Gewerbegebiete keine Grunderwerbs- und Einkommenssteuer fällig wäre. Das war auch ein Vorschlag von uns für die Kohlekommission.“

In den vergangenen Jahren konnte die Stadt Gebietsreserveren aktivieren. Ein großer aktueller Erfolg ist die Ansiedlung der heute noch in Neuss ansässigen Firma Essertec mit 120 Arbeitsplätzen im Gewerbegebiet Kapellen, der Bau hat begonnen. Weitere sieben Hektar für Firmen kommen dort noch hinzu. Der neue Regionalplan West weist auch zusätzliches Land für Gewerbe im Industriegebiet nördlich der K 10 aus. Aber auch das alles reicht nicht.