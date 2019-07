Sommerferienfreizeit in Grevenbroich : Kampftauchen, Biathlon und Turmbau bei GoT-Jugendolympiade

Sommerferienfreizeit in Grevenbroich

Zur Sommerferienfreizeit an der GoT gehört auch eine Olympiade mit Disziplinen wie Kampftauchen, Schiefturmbau oder, wie hier zu sehen, Golf. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Der Turmbau zu Babel ist legendär, auch das schiefe Gegenstück aus Pisa hat es zu Ruhm gebracht. Den „schiefen Turm von Milhouse“ aber kennen nur die Olympioniken der „Ganz offenen Tür (GoT)“: Aus leeren Wasserkästen musste er anlässlich der Sommerferienfreizeit, deren zweite Woche jetzt zu Ende ging, errichtet werden.

Insgesamt 15 Stationen hatten dazu GoT-Chef Christof Bongers, die Sozialarbeiterinnen, vor allem aber die etwa 40 Ehrenamtler aufgebaut. Gut erkennbar in quietschgelbe Shirts gekleidet, machten sie Reklame fürs diesjährige Motto. „Die Simpsons sind dran, die hatten wir nämlich noch nie“, lautete die simple Erklärung des GoT-Chefs.

Mit einer Teilnahmekarte ausgestattet, konnten die Kinder mitmachen. Pro sechs Stationen gab es ein Los, die Lose wiederum konnten am Nachmittag bei der Tombola gegen Spiel und Naschwerk eingetauscht werden. „Außerdem küren wir die Besten der jeweiligen Disziplin“, sagten Betreuer wie Alexandra, Emil, Noemi, Laura oder Leonie. Eine der beliebtesten Stationen war, temperaturbedingt, Maggies Tauchkursus. Dort hatten die Kandidaten die Chance, sich kopfüber ein einen randvoll mit Wasser gefüllten Eimer zu stürzen und stoppen zu lassen, wie lange sie es quasi unter Wasser ausgehalten haben.

Pascal beispielsweise schaffte rekordverdächtige 1,09 Minuten. Offensichtlich ebenso spaßig ging es bei Mr. Burn’s Golf“ zu: im kurzgeschorenen Gras konnten die Kinder einputten. Und für „Homers Biathlon“ musste einerseits ein Parcours per Roller genommen werden, um anschließend mit einer Armbrust a la Wilhelm Tell und Gummipfeilen Pappkameraden umzuschießen. „Ich habe das zweimal vorgemacht“, erzählte Betreuerin Antonia. „Komme aber bei weitem nicht an die Zeiten der Kinder heran.“