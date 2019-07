Grevenbroich im Film : Marie Grevenbroich erobert die Kinoleinwand

Grevenbroich Die beliebte Buchreihe wurde verfilmt und läuft im Kino. Warum eine der Hauptdarstellerinnen den Namen der Schlossstadt trägt.

Weil sie Mädchen sind und keine Jungs, setzen sie Ausrufezeichen und hinterlassen nicht bloß Fragezeichen. Als Kinderbuchreihe sind „Die drei !!!“ ein Bestseller, von denen inzwischen 78 Bände erschienen sind. Clever und gewitzt, klug und nie um einen Spruch verlegen, begeistern Kim Jülich, Franzi Winkler und Marie Grevenbroich ihre Anhänger. So sehr, dass die Abenteuer jetzt verfilmt wurden und nun in den Kinos zu sehen sind.

Die Nachnamen der Teenager-Detektive sind nicht zufällig gewählt. „Die damalige Buchvertreterin, die für Nordrhein-Westfalen gereist ist, hatte sich sehr für die neue Reihe eingesetzt. Wir wollten ihr eine Freude machen und als Dank einem Charakter den Namen eines Ortes in NRW geben“, erinnert sich Martina Zierold. Von etwa 2004 bis 2008 war sie als Redakteurin maßgeblich für Entwicklung und Ausbau der Reihe im Kosmos-Verlag verantwortlich, seit 2009 schreibt sie als ‚Mira Sol’ für das Erfolgsprodukt, wie sie erzählt. Ursprünglich sollte die Figur zunächst auf den Namen des Essener Stadtteils Bredeney hören. Doch der kam bei den Testleserinnen nicht gut an. „Eine Mitarbeiterin hat dann den Nachnamen ,Grevenbroich‘ vorgeschlagen.“ Und der funktionierte. Und so ist die Schlossstadt in jedem neuen Abenteuern präsent – wenn auch nicht als Ort, sondern als Maries Nachname.