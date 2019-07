Im Nest wurde es zu heiß : Rettungsaktion für junge Falken in Grevenbroich

Grevenbroich Weil es zu heiß wurde, stürzten sich drei Jungvögel aus dem Nest in die Tiefe.

Jungen Turmfalken wurde es bei den Tropen-Temperaturen der vergangenen Tage offensichtlich zu heiß: In ihrem Nest unter den Dachpfannen eines Grevenbroicher Gebäudes herrschte eine solche Hitze, dass drei noch nicht flügge Vögel den Brutplatz fluchtartig verließen und kopfüber in die Tiefe stürzten.

„Eigentlich ist die Brutzeit längst über die Bühne, so dass ich mit Jungtieren gar nicht mehr gerechnet hatte“, sagt Wolf. „Doch es hat offensichtlich noch Nachzügler gegeben.“ Behutsam nahm er die Turmfalken auf, setzte sie in einen Pappkarton und nahm sie mit zum Abkühlen ins Umweltzentrum – um sie kurz darauf zur Greifvogelhilfe nach Brüggen zu transportieren.

Nun sind die jungen Falken in der Greifvogelhilfe untergebracht. In Brüggen werden die Tiere nicht in Volieren, sondern offen gehalten und gefüttert. Sobald sie fliegen können, wird ihr Futter minimiert – „und zwar so, dass sie keinen Hunger leiden, aber gleichzeitig so viel Kohldampf haben, dass sie selbst auf Jagd gehen“, schildert Wolf. Irgendwann kehren die Tiere dann nicht mehr zu ihrem Futterplatz zurück, weil sie selbst für ihre Nahrung sorgen. „Das ist die beste und sanfteste Methode der Auswilderung“, meint der Umweltbeauftragte.