Brauchtum und Heimatpflege in Grevenbroich : Schützen in Orken bereiten sich heute auf Königsvogelschuss vor

Schützen in Orken bereiten sich heute auf Königsvogelschuss vor

Brauchtum und Heimatpflege in Grevenbroich

Königs- und Neu-Ehepaar Dominik I. und Nicola Speck bei der Parade in Orken. Von kurzen Regenschauern ließ sich keiner die Freude nehmen. Foto: Dieter Staniek

Orken „Majestät, wie war die Hochzeitsnacht?“ Diese Frage war erlaubt, denn das amtierende Königspaar Dominik I. Speck und seine Nicola hatten Freitag – wie vor einem Jahr angekündigt – geheiratet.

Das Königspaar hatte sich auf ein „harmonisches und hoffentlich auch sonniges Schützenfest“ gefreut. Ihre Wünsche gingen leider nicht ganz in Erfüllung, bereits am Samstag war der Umzug wegen Regens ausgefallen. Aber immerhin war der Abend mit der Band „Klangstadt“ sehr gut besucht. Sonntag hielt Vizepräsident Ralf Erdmann eine Ansprache anlässlich der Gefallenenehrung: Er gedachte nicht nur der Verstorbenen und deren Angehörigen beider Weltkriege, sondern ging auch auf Juden- und Ausländerfeindlichkeit ein, die er verurteilte. Spätestens beim Frühschoppen im Festzelt wurde deutlich, welch große Rolle die Kleinen spielen.

Besonders viel Applaus gab es für die Edelknaben, Silas Eisenberg wurde als neuer Edelknabenkönig gefeiert. Als gute Idee hat es sich auch erwiesen, einen Edelknabenkönig zu ermitteln. Enrico Caputo wurde jetzt abgekrönt – er wird als erster Jungkönig in die Geschichte des Bürgerschützenvereins Orken eingehen. Sein Nachfolger Michael Werres wurde gestern gekrönt. Erfreulich: Für dieses Amt hatte es gleich mehrere Bewerber gegeben. Schützenkönig Dominic I. und seine Nicola - sie hatten sich vor fünf Jahren auf dem Orkener Schützenfest kennengelernt - stammen übrigens beide aus Schützenfestfamilien: Seine Eltern waren 2018 das Königspaar in Elfgen, die Mutter und der Stiefvater der Königin waren 2015/16 das Orkener Königspaar. Der Sohn des Königs, nur 17 Jahre jünger als sein Vater, machte gestern Nachmittag in der Unform der Schwarzen Husaren mit.