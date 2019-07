Schützenfest startet am 27. Juli 2019 : Orkener Schützen feiern mit Dominik und Nicola

Wenn das Schützenfest beginnt, werden Dominik Speck und seine Nicola nicht nur das amtierende Königspaar sein, sondern auch verheiratet. So hat es die Orkener Majestät jedenfalls angekündigt. Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr hatte der gerade frisch gekrönte Regent seiner Königin einen Heiratsantrag gemacht – und sie hatte unter dem Jubel der vielen Zuschauer im Festzelt Ja gesagt.

Das Königspaar blickt schon jetzt auf ein tolles Jahr zurück und dankt allen, die es unterstützt haben – insbesondere den Adjutantenpaaren Jürgen und Rosi Nakötter sowie Dennis Nakötter und Janine Faßbender-Langen. Was sich die Regenten wünschen: „Ein harmonisches und hoffentlich sonniges Schützenfest – und dass am Montag ein neuer Kronprinz ermittelt wird“.

Nachfolger, die am Dienstagabend feierlich gekrönt werden, gibt es bereits: Jörg und Stephanie Zimmermann hatte 2018 mit dem 63. Schuss den Vogel von der Stange geholt. Die Riege der „Royals“ wird in diesem Jahr mit Enrico Caputo aus dem Jägerzug „Enzian“ komplettiert. Der junge Borussen-Fan agiert als Jungschützenkönig.

Erster Programmpunkt des Schützenfestes ist der ökumenische Gottesdienst, der am Samstag um 18 Uhr im Festzelt beginnt. Anschließend, gegen 18.45 Uhr, beginnt der erste Umzug. Im Zelt sorgt ab 20 Uhr die Band „Klangstadt“ für musikalische Stimmung. Am Sonntag, 10.30 Uhr, treffen sich die Schützen mit ihren Gästen zum Frühschoppen, in dessen Rahmen die Jubilare geehrt werden. Allen voran die Generalität, die ihr 70-jähriges Bestehen feiern kann. Um 16.30 Uhr treten die Schützen dann zum großen Umzug an, der seinen Höhepunkt in der Parade vor dem Königspaar findet. Gegen 19 Uhr beginnt der Ball der Zugkönige im Festzelt.