Unwetter-Folgen in Grevenbroich : Stadt plant Konzept gegen Regenfluten

Unwetter-Folgen in Grevenbroich

Grevenbroich Die Stadt will Überschwemmungen bei Extrem-Regen verringern. Die Gesellschaft für Wirtschaftsdienste beantragt Fördermittel aus einem Landesprogramm, bereits 2015 war eine Sturzfluten-Studie in Auftrag gegeben worden.

Die Zahl extrem starker Regenfälle steigt – und damit nehmen auch die Überschwemmungen zu. 2016 etwa ergossen sich die Wasser- und Schlamm-Fluten vom Waddenberg über mehrere Straßen. Im Elsbach-Tunnel hieß es mehrmals „Land unter“, Autos blieben stecken. Die Stadt will die Folgen solcher Starkregenfälle verringern. „Die Gesellschaft für Wirtschaftsdienste wird Fördermittel aus einem Landesprogramm für Kommunales Starkregen-Risikomanagement beantragen. Dabei können wir 50 Prozent Zuschüsse für die Erstellung eines Handlungskonzepts erhalten“, sagt Uwe Bors, Prokurist der für die Kanäle zuständigen GWD. Am Mittwoch Abend informierte er den Betriebsausschuss Abwasseranlagen über den Stand. Seit Jahren befasst sich der heute 63-Jährige mit Schutzmöglichkeiten bei Starkregen. Bereits 2015 hatten die damaligen Wirtschaftsbetriebe beim Aachener Büro Hydrotec eine Gefährdungsanalyse in Auftrag gegeben. „Wir waren damals einer der ersten, die das anpackten“, sagt Bors.