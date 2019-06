Zum Stand der Dinge : Verwaltung erwartet jetzt das Bodengutachten für den Jugendpark

Grevenbroich Im Herbst 2018 vom Jugendhilfeausschuss beschlossen, nimmt der Jugendpark nur langsam Formen an. Ehe hier überhaupt ein Spatenstich in Richtung Freizeitpark gemacht werden kann, müssen noch diverse behördliche Hürden genommen werden.

Entsprechende Proben aus dem Areal des vormaligen und inzwischen ungenutzten Ascheplatzes Am Bend wurden entnommen. Bis zum nächsten Jugendhilfeausschuss, der wieder zum Monatsende zusammentrifft, sollen die Ergebnisse der Proben vorliegen. Das ebenfalls für alle weiteren Planungen an diesem Standort benötigte Schallgutachten steht noch aus. „Ohne Planungsrecht kann kein Planungsverfahren eingeleitet werden“, fasst der Rathaussprecher zusammen. Jugendamtsleiterin Birgit Schikora, die im Herbst vergangenen Jahres als Projektleiterin bestimmt wurde, plus Team gehen vom besten Fall aus – nämlich das beide Gutachten grünes Licht fürs Projekt geben. Parallel zum Warten auf Ergebnisse wird an der „inhaltlichen Konzeption“ des Parks gefeilt, was in „kleinen Schritten geht“, wie Renner sagt. Ohne formales Gremium, sondern im Rahmen der Jugendarbeit wird an diesem „lebendigen Konzept gearbeitet“ – was aus der ursprünglichen Idee mit Bodentrampolin, Parcouranlage oder Beachvolleyball-Feld, wie in einer Skizze im Mai 2018 dargestellt, eines Tages wird, ist noch vollkommen unklar. „Es ist auch eine Frage der Finanzierbarkeit“, verweist Renner auf ein Zusammenspiel städtischer Mittel sowie der Unterstützung durch Sponsoren und Förderer.