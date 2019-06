Das Pfingstrosenparadies in Hemmerden : Eine Pflanze wie ein Gemälde

Hemmerden Seit Frühjahr 2017 betreibt die Familie Tetzlaff ihr Pfingstrosen-Paradies in Hemmerden. Zur Blütesaison locken ihre knapp 700 Sorten wieder zahlreiche interessierte Besucher – und vor allem den Düsseldorfer Künstler Ansgar Skiba.

„Das Pfingstrosen-Paradies ist einer der attraktivsten Standorte, den wir in Deutschland haben“, sagt Skiba. „Das ist schon die Premium-Klasse der Züchter.“ Er lernte den Gartenbaubetrieb schon an seinem alten Standort in Korschenbroich kennen. Dort wurde es irgendwann zu beengt, Familie Tetzlaff zog weiter. „Hier haben wir deutlich mehr Platz und beste Anbaumöglichkeiten“, sagt Max Tetzlaff. Der 24-Jährige hat seine Lehre als Staudengärtner erfolgreich abgeschlossen und steht für die nächste Generation des Familienbetriebs seines Vaters Stephan.

Ansgar Skiba Der Künstler wurde 1959 in Dresden geboren und reiste 1982 in die Bundesrepublik aus. Er lebt heute in Düsseldorf-Flingern.

Grevenbroich: Jubiläumsfeier in der Südstadt : Jugendzentrum GoT: Geburtstag und ungewisse Zukunft

Skiba, einst Schüler von Gotthard Graubner, widmet sich in seinen Bildern mit großer Vorliebe der Natur. Die Pfingstrosen haben es dem Düsseldorfer dabei besonders angetan. Mit ihren opulenten Blüten symbolisiert die Pfingstrose für ihn Lebenskraft und Sünde. Vor allem in Asien erlangte die Pflanze als Symbol für Macht und Kaisertum Ruhm.

Doch nicht nur Künstler wie Skiba, auch „normale“ Besucher sind immer wieder begeistert von der Vielfalt der Pflanzen. „Viele denken, es gibt nur drei verschiedene Farbvarianten“, sagt Tetzlaff. „Sie sind dann völlig verblüfft von der Auswahl.“ Mit knapp 700 Sorten ist das Pfingstrosen-Paradies sehr gut sortiert. Neben den klassischen Stauden- und Strauchpfingstrosen bietet Familie Tetzlaff auch Itoh-Hybriden an. Eine erst in den 1950er-Jahren gelungene Kreuzung dieser beiden Arten. Sie zeichnet sich durch eine verzögerte Blüte aus. Die große Auswahl bei Tetzlaffs lockt Kunden aus ganz Europa an. „Wir hatten hier schon Sammler aus Moskau und aus Dänemark“, sagt Tetzlaff. In der Natur kommen Pfingstrosen in Deutschland üblicherweise nicht vor. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich vor allem von Süd- und Osteuropa bis nach Asien.