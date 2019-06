Feuerwehreinsatz in Grevenbroich : Auto brennt in der Südstadt - Polizei vermutet Vorsatz

In der Nacht zu Mittwoch brannte ein Auto an der Kurt-Schumacher-Straße in Grevenbroich komplett aus. Foto: Dieter Staniek

Südstadt Ein Ford brannte in der Nacht zu Mittwoch an der Kurt-Schumacher-Straße vollständig aus. Zuvor beobachteten Zeugen zwei verdächtige junge Männer. Die Beamten ermitteln wegen Brandstiftung.

Am Mittwochmorgen erinnern nur noch ein schwarzer Fleck und kleinste Trümmerteile an das Auto, das am Abend zuvor noch an der Kurt-Schumacher-Straße parkte. In der Nacht zum Mittwoch, gegen 1.22 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr, zu dem brennenden Ford gerufen, Der Wagen stand vollständig in Flammen, auch ein in der Nähe geparktes Fahrzeug wurde beschädigt. Das teilt die Polizei mit.