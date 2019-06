Fest in Grevenbroich : Paella, Flamenco und jede Menge Spaß

Neuss Ursprünglich Ende der 60er Jahre gegründet, um Gastarbeiter aus Südeuropa in Stadtleben und Gesellschaft zu integrieren, ist der Spanische Elternverein längst selbst Vermittler geworden.

Spätestens beim der großen Sommersause, die am Samstag ab 17 Uhr gefeiert wird, treffen sich nationen- und generationsübergreifend Menschen, die Spaß an Kommunikation und Miteinander haben. Traditionell wird das Familienfest auf der großen Rasenfläche in Grevenbroich-Elsen gefeiert, „da ist Platz satt", wie Mit-Organisator Thoeo Prinz weiß. „Ich ist dann noch gutes Wetter, ist die Welt in Ordnung." In den vergangenen Jahren lachte die Sonne zur „La siesta en España" im Schatten der St. Stephanus-Kirche.