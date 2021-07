Sommertour von René Schneider : Starkregen-Expertin besucht Sonsbeck

Sonsbeck Fatma Özkan von der Verbraucherzentrale sprach mit SPD-Politiker René Schneider über Schutzmaßnahmen vor Überschwemmungen. Am Donnerstag, 29. Juli, findet ein Online-Seminar zum Thema statt.

Mit Klimafolgen und dem Thema Grundstücksentwässerung beschäftigt sich Fatma Özkan bereits seit einigen Jahren. Sie weiß, wie man sich vor Starkregen, Überschwemmung und Rückstau bestmöglich schützen kann. Man könne viel tun, sagt Özkan. Alles beginne damit, zu schauen, wie die eigene Immobilie gelegen ist und ob Abflüsse unterhalb der Kanalisation liegen. Dann sei zu klären, wie Wasser vom Grundstück geleitet wird und wohin. „Wo befindet sich die Kanalisation, welche Leitungen verlaufen unterhalb des Hauses und in welchem Zustand sind die Kanäle und Rohre. Das sind entscheidende Fragen“, so die Expertin.

Ein hundertprozentiger Schutz könne aber nie erreicht werden, sagt Özkan. Vor allem wenn die Wetterlage so unvorhersehbar sei wie in der jüngeren Vergangenheit. „Das Klima wandelt sich. Dessen sind wir uns in den vergangenen Tagen schmerzlich bewusst geworden“, bestätigt Schneider. „Viele Menschen haben alles verloren.“ Und auch 2016 in Sonsbeck hätte es viele Menschen hart getroffen. In diesem Bewusstsein sei das Angebot der Verbraucherzentrale eine gute Möglichkeit, um sich über vorbeugende Schutzmaßnahmen zu informieren“, so Schneider.