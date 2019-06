Schulbusverkehr in Grevenbroich : CDU sieht Gefahr an Haltestelle

Ralf Klougt mit einem der Männchen, die „Allrath aktiv“ an der Schulbus-Haltestelle an der Neurather Straße aufstellen will. Foto: Georg Salzburg(salz)

Allrath Schulbus-Stopp in Allrath macht Sorgen. Die Haltestelle an der Neurather Straße soll sicherer werden. Dafür setzt sich die CDU-Fraktion ein.

Die Schulbus-Haltestelle an der Neurather Straße in Allrath soll sicherer werden. Dafür setzt sich die CDU-Fraktion ein. „Eltern beklagen sowohl die nicht gesicherte Haltestelle als auch eine fehlende Querungshilfe“, erklärt Fraktionschef Wolfgang Kaiser. Problematisch sei dies insbesondere wegen des erhöhten Verkehrs in Morgenstunden. Die Haltestelle wird von Grundschülern genutzt, die nach Frimmersdorf fahren, die Schule im Ort schloss vor einigen Jahren. Die CDU bittet die Verwaltung, geeignete Maßnahmen zur Sicherung und eine Querungshilfe zu schaffen.

Auch Cathrin Hassels, Vorsitzende der Dorfgemeinschaft „Allrath aktiv“, kennt das Problem. „Seit langem wünschen sich Eltern eine Lösung.“ Der Bürgersteig sei an der Haltestelle recht schmal. „Es ist gefährlich, wenn dort eine größere Schülergruppe auf den Bus wartet und Autos dort schnell vorbeifahren, viele Fahrer halten sich nicht an Tempo 50“, schildert sie. Die Dorfgemeinschaft hat jetzt „Reflektor-Männer“ beschafft, um sie nach Absprache mit den Behörden an der Haltestelle aufzustellen. So soll auf den Bus-Stopp besser aufmerksam gemacht werden.

Eine bauliche Lösung dagegen ist nicht in Sicht. Der Kreis habe die Bitte, eine „tempodrosselnde Maßnahme in Form einer Querungshlfe“ zu schaffen, nach Tempomessungen „leider abgelehnt. Eine Gefährdung der Schulinder wurde danach als nicht gegeben angesehen“, erläutert Beigeordneter Florian Herpel in der Vorlage für den am Donnerstag tagenden Bauausschuss. Die Montage von Drängelgittern an der Haltestelle sei beim heutigen Gehweg nicht möglich, dieser müsste verbreitert werden. Beim Bau einer Querungshilfe wäre laut Herpel auch ein breiterer Gehweg möglich, wenn die Fahrbahn schmaler würde. Für eine bessere Erkennbarkeit hat die Stadt die Montage einer Straßenleuchte mit höherer Lichtleistung veranlasst. Zudem spricht die Verwaltung mit dem Kreis darüber, um Tempo 30 anzuordnen.