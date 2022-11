Am Jägerhof in Grevenbroich : Gullydeckel-Einbruch in Hülchrather Tankstelle

Die Täter hatten es in der Nacht zu Mittwoch auf diese Tankstelle am Jägerhof abgesehen. Sie flüchteten mutmaßlich in einem schwarzen Mercedes. Foto: Kandzorra, Christian

Hülchrath In der Nacht zu Mittwoch sind vier Männer in die Tankstelle am Jägerhof eingestiegen. Die Polizei hat Beschreibungen der Täter veröffentlicht: Sie waren recht auffällig gekleidet.

Von Christian Kandzorra

In der Nacht zu Mittwoch ist die Total-Tankstelle am Jägerhof nahe Hülchrath das Ziel von Einbrechern geworden. Die Polizei erhielt gegen 3.40 Uhr Kenntnis von dem Einbruch. Nach Angaben der Kreispolizeibehörde sollen nach ersten Erkenntnissen vier Täter beteiligt gewesen sein. Sie sollen in einem schwarzen Auto – mutmaßlich einer Limousine des Herstellers Mercedes-Benz – auf das Gelände der Tankstelle gefahren sein und die Glasscheibe der Haupteingangstür eingeschlagen haben.

Die Spuren waren auch am Mittwochnachmittag noch zu sehen; die Tankstellen-Mitarbeiter haben den unteren Teil der betroffenen Tür mit einer Holzplatte geschlossen. Wie die Tankstellen-Chefin erklärt, haben die Täter die Tür mit einem Gullydeckel zerstört, den sie zuvor unterhalb des Spritpreis-Anzeigemastes aus der Verankerung gehoben hatten. Die Täter sollen Zigaretten gestohlen haben. Nach Polizeiangaben flüchteten sie mit dem Fahrzeug in Richtung Herzogstraße, also Richtung Neuss.

Noch am Mittwoch haben die Ermittler eine Beschreibung der Täter veröffentlicht. Bei den vier Personen soll es sich um Männer handeln, allesamt vermutlich im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Ein Täter soll mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer blauen Jeanshose, schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle und einem Mund-Nasen-Schutz bekleidet gewesen sein. Auch die drei anderen Täter sollen blaue Jeanshosen getragen haben. Einer der Männer soll zudem einen weißen Pullover mit dunkler Kapuze getragen haben – ein weiterer eine blaue Weste mit dunkler Kapuze.