Engagement in Grevenbroich : Lions Club verkauft 2500 Adventskalender für guten Zweck

Strahlende Gesichter: Die Lions übergeben die letzten Kalender. Foto: Emma Büns

Grevenbroich Auch in diesem Jahr gingen die Adventskalender des Lions Clubs aus Grevenbroich weg „wie warme Semmeln“: Die letzten drei Kalender wurden am Dienstag an Familien der städtischen Kindertageseinrichtung Hülchrath übergeben.

Gemeinsam Gutes tun – dafür setzen sich die Lions seit jeher ein. Daher wurden auch in der Schlossstadt wieder Adventskalender verkauft. Wie der Verein mitteilte, wurden innerhalb kürzester Zeit rund 2500 Adventskalender verkauft, die man für insgesamt acht Euro erwerben konnte. Auch in diesem Jahr wird unter den teilnehmenden Kitas wieder eine Prämie ausgelost. Mit dieser Prämie werden Projekte der Kitas und Fördervereine unterstützt. Das Titelbild für die Kalender wurde von den Schülern der Jakobus-Grundschule Neukirchen gestaltet.

„Hiermit wurde symbolisch der letzte Adventskalender verkauft. Es ist toll, dass die Aktion so erfolgreich war und sich so viele für den guten Zweck engagieren“, sagt Lions-Präsident Thomas Wolff. Besonders die Preise, die man gewinnen könne, machen den Adventskalender natürlich attraktiv. Doch umso schöner sei es, dass der Erlös den Einrichtungen zugutekomme, so Wolff.

Jeder Adventskalender steht für eine individuelle Glücksnummer. Mit dieser besteht die Chance, in der Adventszeit täglich einen Preis mit einem Mindestwert von 50 Euro zu gewinnen.

(eb)