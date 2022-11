Onkologische Ambulanz in Grevenbroich : Von Kindern gemalte Bilder vermitteln Zuversicht in Klinik

Das Team der Onkologischen Ambulanz an einer der von Kita-Kindern und Grundschülern bunt bemalten Leinwände. Foto: Rheinland Klinikum / C. Eckel

Grevenbroich Die Onkologische Ambulanz im Elisabeth-Krankenhaus Grevenbroich ist umgezogen und präsentiert sich nun deutlich freundlicher. Dazu tragen auch von Kindern gestaltete Malereien bei.

Die Räume sind nicht krankenhaustypisch nummeriert, sondern tragen Namen wie „Hoffnung“, „Lachen“, „Familie“ oder „Kraft“, „Miteinander“ oder „Zuversicht“. Jedes Behandlungszimmer ist individuell gestaltet. Dazu haben sich Agnes Kuznik und Melanie Conrath etwas Besonders einfallen lassen: „Für jeden Behandlungsraum haben wir je zwei Leinwände an umliegende Kindergärten und Grundschulen gegeben, die von den Kindern individuell gestaltet werden durften.“ Auch Kinder von Mitarbeiterinnen wurden mit einbezogen. Und so starteten in der Kita „Elifanten“ gleich neben dem Elisabethkrankenhaus und im Familienzentrum Blumenwiese, der Klasse 2b der Nievenheimer Salvatorschule und in der Kita Sonnenhaus in Rommerskirchen ambitionierte Kunstprojekte. Im Fall der Tageseinrichtung für Kinder Wettinerstraße der Diakonie Düsseldorf sogar in Verbindung mit einer Gesprächsreihe über das Thema „Hoffnung“.