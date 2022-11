Versuchter Einbruch in Grevenbroich : Hausbewohnerin erwischt zwei Einbrecher am Küchenfenster

Neukirchen Ungebetenen Besuch hat die Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Straße „An den Hecken“ in Neukirchen am Montagmorgen erhalten.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erwischte die Bewohnerin gegen 9.30 Uhr zwei Einbrecher bei dem Versuch, das Fenster ihrer Küche aufzuhebeln. Die Dame war zuvor auf merkwürdige Geräusche im Erdgeschoss ihres Hauses aufmerksam geworden. Als die beiden Männer die Frau erblickten, verließen sie das Grundstück fluchtartig. Wie sich herausstellte, hatte einer der beiden Männer etwa eine halbe Stunde vor dem versuchten Einbruch mehrmals an der Tür geschellt.

Der Polizei liegt eine Beschreibung der beiden Tatverdächtigen vor. Der eine Mann soll zwischen 25 und 30 Jahre alt sein und zur Tatzeit einen Spitzbart sowie dunkle Kleidung getragen haben. Der andere Mann soll zwischen 45 und 55 Jahre alt sein, ein rundliches Gesicht haben und ebenfalls dunkle Kleidung getragen haben. Das Aussehen der Männer beschrieb die Bewohnerin als „südländisch“. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter 02131 3000 entgegen.

(NGZ)