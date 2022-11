Haushalt : Stadt verzichtet auf geplante Grundsteuer-Erhöhung

Grevenbroich Politiker pochen darauf, den Passus zur möglichen Anhebung der Grundsteuer in der Satzung zu Steuer-Hebesätzen komplett zu streichen.

Vor anderthalb Jahren hatte der Hauptausschuss für eine Anhebung des Grundsteuer A-Hebesatzes um 125 Prozentpunkte für 2021 gestimmt. CDU, FDP und UWG hatten sie abgelehnt. Bereits damals war im Sanierungsplan ein „Nachschlag“ in Form einer nochmaligen Erhöhung um weitere 125 Punkte 2023 vorgesehenBürgermeister Klaus Krützen hatte zwar schon vor längerem erklärt, darauf verzichten zu wollen, sicher war das nicht. „Im letzten Jahr gab es einige Entwicklungen, in Kenntnis derer ich Zweifel hatte, dass wir an dem Verzicht auf die Erhöhung festhalten können“, sagte Krützen bei der Haushaltseinbringung in diesem Herbst mit Blick vor allem auf Energiekosten und Ausgaben für Flüchtlingsunterbringung, Doch die zweite Stufe der Steuererhöhung sei „nicht notwendig“. Der Etatentwurf für 2023 weist laut Stadtsprehcer Lukas Maßen ein Plus von acht Millionen auf, die Stadt wolle bereits Ende 2023 aus der Haushaltssicherung herauskommen.