Rastplatz an der A 3 in Hünxe : Maskierter raubt Tankstelle mit Messer aus

Rastplatz an der A 3 in Hünxe

Die Polizei sucht nach einem Mann, der in der Nacht zu Donnerstag die Tankstelle an der A 3 in Hünxe-West überfallen hat. Foto: dpa/Fabian Strauch

Dinslaken Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der die Autobahn-Tankstelle am Rastplatz Hünxe-West überfallen hat. Die 40-jährige Angestellte aus Voerde bedrohte er mit einem Messer.

Überfallen hat ein Unbekannter am Donnerstag gegen 1.50 Uhr die Autobahn-Tankstelle am Rastplatz Hünxe-West in Fahrtrichtung Oberhausen. Unter Vorhalt eines Messers forderte der maskierte Täter von der 40-jährigen Angestellten aus Voerde die Herausgabe von Geld. Die Frau packte das Geld aus der Kasse in eine Tasche, die der Unbekannte ihr reichte. Danach flüchtete der Mann.