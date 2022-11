Innenstadt von Grevenbroich : Jetzt wird der Weihnachtsmarkt aufgebaut

Norbert Lupp (l.) und Eduard Koch beim Aufbau des Weihnachtsmarktes in Grevenbroich. Eröffnung ist in eienr Woche. Foto: cso- Foto: Carsten Sommerfeld

Grevenbroich Die kleine Budenstadt vor dem Rathaus öffnet erstmals am Mittwoch, 23. November. Was Besucher in diesem Jahr erwarten können – und welches Geschäft schon jetzt geöffnet hat.

Am Dienstag standen die ersten Buden, ebenso der sechs Meter hohe, noch ungeschmückte Weihnachtsbaum. Das Kinderkarussell muss noch aufgebaut werden, die kleinen Autos parken auf einem Anhänger. An der Reibekuchen-Bude wenige Meter weiter hat dagegen der Verkauf schon begonnen. Mitten im Treiben steht Norbert Lupp, seit vielen Jahren Organisator des Grevenbroicher Weihnachtsmarktes. „Wir wollen Menschen in schwieriger Zeit einige schöne Stunden bereiten“, sagt er in einer Arbeitspause.

Aus neun Häuschen wird die kleine Budenstadt vor dem Alten Rathaus bestehen, die Lupp und seine Helfer derzeit aufbauen. „Die Zahl ist so groß wie im Vorjahr, sagt Lupp. Marion Reckließ aus Castrop-Rauxel wird wieder Schmuck anbieten. Eduard Koch ist wieder mit Crêpes dabei. Auf Flammlachs mit Rosmarinkartoffeln und auf Champignons können sich Weihnachtsmarktbesucher bei Scotty (Gottfried) Lammertz freuen. Auch die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing belegt eine Bude. Eine Weihnachtsaktion soll es geben, mehr wird noch nicht verraten. Auf der Bühne wird ein Rahmenprogramm mit viel Musik präsentiert.

Im Nikolaushaus liegen die ersten Strohballen und Holzfässer für die Ausstattung bereit. „Die Kunst besteht im schönen Schmücken – darin, es gemütlich zu machen“, sagt Lupp. Dazu sollen auch circa 40 Tannenbäume dienen, die auf dem Platz verteilt werden. Weitere 60 Bäume stellt Lupp, wie er erklärt, im Auftrag der Werbegemeinschaft „Grevenbroich handelt“ an den Laternen in der Fußgängerzone auf. Die Weihnachtsbeleuchtung der Stadt dagegen wird aus Energiespargründen in diesem Jahr nur auf dem Marktplatz leuchten, nicht aber etwa auf Kölner und Breite Straße.