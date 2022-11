Geschwächte Bäume in Grevenbroich : 100 Jahre alte Blutbuche auf Friedhof gefällt

Foto: Kandzorra, Christian 7 Bilder So fällt man einen Baum auf einem Friedhof

Allrath Die mächtige Blutbuche mitten auf der Ruhestätte in Allrath konnte nicht mehr gerettet werden. Stadtweit sterben viele Bäume in Folge der Hitzesommer ab, Pilze breiten sich aus. Durch Lücken wie nun in Allrath wird das Ausmaß sichtbar.