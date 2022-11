Tödlicher Unfall in Kempen : 57-jähriger Autofahrer fährt gegen Preistafel einer Tankstelle

Ein 57-Jähriger starb nach einem Unfall an einer Tankstelle in Kempen. Foto: Marc Schütz

Kempen Nach einem Unfall am Montag ist ein 57-Jähriger im Krankenhaus gestorben. Die Polizei sucht nach dem Ersthelfer.

Laut Polizei fuhr der 57-jährige Kempener gegen 7.20 Uhr mit seinem Auto auf der Vorster Straße aus der Innenstadt in Richtung Außenring und kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Er querte die Gegenfahrbahn, fuhr über die dort angrenzende Grünfläche und prallte schließlich gegen einen Preismast einer Tankstelle. Rettungskräfte reanimierten den Mann an der Unfallstelle und brachten ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Dort starb der 57-Jährige wenige Stunden später. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an.