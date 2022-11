Blaulichtticker im Erkelenzer Land : Mehrere Autos in Hückelhoven geknackt

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können (Symbolfoto). Foto: Shutterstpck/Angela Rohde

Erkelenzer Land Die Polizei sucht nach Dieben, die von Videokameras beim Aufbrechen von Autos gefilmt wurden. In Wildenrath haben Täter Zigaretten aus der Tankstelle gestohlen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mehrere Autos geknackt Im Hückelhovener Stadtgebiet haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag mehrere Autos geöffnet. Am Alsterweg stahl ein Mann gegen 1 Uhr einen Fahrzeugschein und zwei Parfümflakons. Eine Kamera filmte den Mann dabei. Er war schlank, dunkel gekleidet und hatte eine dunkle Hautfarbe. Auf der Donaustraße wurden kurz darauf gleich drei Personen dabei gefilmt, wie sie ein Auto öffneten und eine Winterjacke erbeuteten, die später in Tatortnähe gefunden wurde. Einer der Täter trug eine auffällige Jogginghose mit drei weißen Streifen. Alle Männer waren schlank und waren mit dunklen Oberteilen bekleidet. Münzgeld und ein Ladekabel erbeuteten Diebe aus einem an der Hilfarther Straße abgestellten Auto. Die Kripo bittet um Hinweise unter 02452 9200 oder im Internet unter

Zigaretten aus Tankstelle gestohlen Unbekannte sind am Dienstagabend in einen Lagerraum der Shell-Tankstelle in Wildenrath eingebrochen. Sie erbeuteten Tabakwaren und transportierten diese wohl in einem grauen oder silbernen Transporter mit weißem Schriftzug ab. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02452 9200 oder im Internet unter polizei.nrw.

Seniorin bei Unfall schwer verletzt Am Donnerstagnachmittag hat sich eine 83-jährige Hückelhovenerin bei einem Autounfall am Kückhovener Ortseingang Richtung Holzweiler schwer verletzt. Die Frau kam auf der Straße „In Kückhoven“ von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Kaffeediebe im Jugendheim In Holzweiler sind zwischen Sonntag und Mittwoch Diebe in das Jugendheim an der Niederstraße eingestiegen. Sie durchsuchten Schränke und erbeuteten dabei Kaffee.

(RP)