Schneckenhaus in Grevenbroich : Riesen-Aquarien bald wieder in Betrieb

Ralf Dietrich, Leiter des Umweltzentrums, präsentiert eines der drei Außen-Aquarien des Schneckenhauses. Die Fassade wurde grün gestrichen, ab Frühjahr sollen Pflanzen die Mauern beschmücken. Die Glasscheiben sind noch mit Folie beklebt. Foto: Emma Büns

Grevenbroich Die Sanierung der Becken am Schneckenhaus ist so gut wie abgeschlossen. Bald können die zwischenzeitlich in einen Teich gesetzten Fische wieder einziehen.