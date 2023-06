Jüchen, Grevenbroich, Rommerskirchen betroffen Regionalzüge fahren für einen Tag den Kölner Hauptbahnhof nicht an

Bahnreisende unter anderem aus Grevenbroich, Jüchen und Rommerskirchen, die etwa mit den Zügen der Linien RE 8 und RB 27 nach Köln fahren wollen, müssen sich in den kommenden Tagen auf Beeinträchtigungen einstellen. Die wichtigste Info vorab: Am Samstag, 17. Juni, wird wegen Bauarbeiten im Kölner Hauptbahnhof die Sperrung der Gleise eins bis neun notwendig. Das heißt: Die Regionalzüge aus Grevenbroich werden an diesem Tag in der Zeit von 6 bis 18 Uhr den wichtigsten Halt in der Domstadt nicht ansteuern können. Lediglich S-Bahnen und die Züge der Regionalbahn 25 sollen an diesem Tag am Kölner Hauptbahnhof halten können.